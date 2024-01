Kiel (dpa/lno). In diesem Jahr haben sich mehr als 7500 Menschen aus Schleswig-Holstein an der Mitmachaktion „Stunde der Wintervögel“ des Naturschutzbundes (Nabu) beteiligt. Diese zählten in über 5000 Gärten und Balkonen insgesamt mehr als 200.000 Vögel, wie der Nabu Landesverband Schleswig-Holstein am Donnerstag mitteilte.

Der Haussperling wurde in Schleswig-Holstein ebenso wie bundesweit am häufigsten gesichtet. Auf den weiteren Plätzen folgten Amsel und Kohlmeise, hieß es weiter. Die bundesweite Nabu-Aktion lief vom 5. bis 7. Januar.

Die „Stunde der Wintervögel“ ist Deutschlands größte wissenschaftliche Mitmachaktion. Sie fand zum 14. Mal statt. Bundesweit haben sich mehr als 130.000 Menschen daran beteiligt. Die nächste Vogelzählung ist die „Stunde der Gartenvögel“ vom 9. bis 12. Mai.

© dpa-infocom, dpa:240125-99-752211/2 (dpa)