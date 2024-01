Trappenkamp/Daldorf (dpa/lno). Auf dem umzäunten Gelände eines Klärwerkes im Kreis Segeberg ist am Mittwoch ein toter Mann gefunden worden. Der männliche Leichnam sei von einem Mitarbeiter des Klärwerks Trappenkamp in der Gemeinde Daldorf entdeckt worden, teilten die Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag in Kiel mit. Zur Todesursache konnte die Polizei zunächst nichts sagen. „Wir ermitteln da noch in alle Richtungen“, sagte ein Sprecher dazu. Der Tote sei nicht verscharrt oder versteckt gewesen oder habe in der Kläranlage gelegen.

Wie lange der Körper bereits auf dem Gelände gelegen hat, wollte die Polizei auch aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht sagen. Weitere Erkenntnisse dazu, woran und wann der Mann gestorben ist, erhoffen sich die Ermittler von der rechtsmedizinischen Untersuchung. Ergebnisse dazu könnten am Freitag vorliegen.

Wer der tote Mann ist, war am Donnerstag noch nicht abschließend geklärt. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte es sich bei dem Toten aber um einen seit Juli 2023 vermissten 47-Jährigen handeln, wie die Polizei weiter mitteilte. „Die Identifizierungsmaßnahmen sind noch nicht abgeschlossen.“

