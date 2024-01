Flensburg (dpa/lno). In Flensburg ist ein 79 Jahre alter Radfahrer an einem Fußgängerüberweg von einem Müllwagen erfasst und so schwer verletzt worden, dass er wenig später im Krankenhaus gestorben ist. Wie es zu dem Unfall am Zebrastreifen kam, war zunächst unklar, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. „Die Frage ist: Wer war zuerst da und wer hatte Vorrang. Da gibt es noch Widersprüche.“ Die Polizei hofft deshalb darauf, dass sich Zeugen und Ersthelfer melden, die den Unfall gesehen haben.

Ersten Erkenntnissen zufolge ist der 79-Jährige nicht unter den Müllwagen geraten, sondern wohl dagegen gefahren. Durch den Aufprall wurde er lebensgefährlich verletzt. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt und Rettungskräfte wurde er sofort in ein Krankenhaus gebracht, wo er wenige Stunden später starb.

