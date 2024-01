Brokstedt. Vor einem Jahr hat ein Mann im Regionalzug von Kiel nach Hamburg ein Messer gezogen und auf Fahrgäste eingestochen. Zwei jungen Menschen starben, vier wurden schwer verletzt. Am Donnerstag (17.10 Uhr) kommen Angehörige und Freunde der Opfer sowie Politiker und ein Vertreter der Deutschen Bahn zu einer Gedenkfeier in Brokstedt zusammen. Erwartet werden neben Bürgermeister Clemens Preine und Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) auch Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack und Justizministerin Kerstin von der Decken (beide CDU). Von der Deutschen Bahn kommt der Vorsitzender Region Nord, Torsten Reh. Nach einer Kranzniederlegung am Bahnsteig gibt es einen Gottesdienst in der Evangelischen Kirche Brokstedt.

