Kiel (dpa/lno). Der Landtag in Kiel diskutiert am Donnerstag (10.00 Uhr) über politischen Extremismus und die durch das Recherchemedium Correctiv aufgedeckten Vertreibungspläne. „Die Enthüllungen der vergangenen Tage verdeutlichen eine gefährliche politische Entwicklung“, hieß es in einem Dringlichkeitsantrag aller Fraktionen, der am Donnerstag beschlossen werden soll. Daher sei es wichtig, entschieden Stellung gegen solch eine menschenverachtende Entwicklung zu beziehen.

Das Medienhaus Correctiv hatte ein Treffen radikaler Rechter am 25. November in Potsdam öffentlich gemacht, an dem AfD-Politiker sowie einzelne Mitglieder der CDU und der sehr konservativen Werteunion teilgenommen hatten. Der frühere Kopf der Identitären Bewegung in Österreich, Martin Sellner, hatte bei dem Treffen nach eigenen Angaben über „Remigration“ gesprochen. Wenn Rechtsextremisten diesen Begriff verwenden, meinen sie in der Regel, dass eine große Zahl von Menschen ausländischer Herkunft das Land verlassen soll - auch unter Zwang.

Des Weiteren steht am Donnerstag im Landtag das Thema Ostseeschutz auf der Tagesordnung. In dem vorgelegten Antrag der SPD-Fraktion wird eine Anhörung von Expertinnen und Experten zum Thema des Schutzes der Ostsee im Parlament gefordert. Die SPD erhofft sich dadurch, dass eine Verständigung auf konkrete Maßnahmen beschleunigt wird.

