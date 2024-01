Geesthacht (dpa/lno). Mit Bissen hat ein Hund in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) einen Mann lebensgefährlich verletzt. Am Mittwochnachmittag meldete eine Spaziergängerin eine verletzte Person in einem Wald, die von einem Hund bewacht wurde, wie die Polizei am Abend mitteilte. Vor Ort fanden die Beamten den stark blutenden Mann mit Bissverletzungen an beiden Armen am Boden liegend. Der Hund sei bedrohlich auf sie zugelaufen und daher erschossen worden. Erst danach habe der Mann medizinisch versorgt werden können. Er wurde lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus geflogen. Die Identität des Mannes stand laut Polizei zunächst noch nicht zweifelsfrei fest.

