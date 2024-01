Hamburg (dpa/lno). Nach rund fünfeinhalb Wochen haben bereits 100.000 Besucher die Schau „Caspar David Friedrich. Kunst für eine neue Zeit“ in der Hamburger Kunsthalle gesehen. Die Jubiläumsausstellung zum 250. Geburtstag von Caspar David Friedrich (1774-1840) präsentiert noch bis zum 1. April mehr als 60 Gemälde und 100 Zeichnungen des bedeutendsten Künstlers der deutschen Romantik, darunter seltene Friedrich-Leihgaben - unter anderem die Gemälde „Kreidefelsen auf Rügen“ und „Mönch am Meer“. Die anhaltend hohe Faszination, die Friedrichs Werke auslösen, zeigt ein zweiter eigenständiger Teil der Ausstellung, der Friedrichs Rezeption in der zeitgenössischen Kunst gewidmet ist.

Die Ausstellung ist nur mit einem Zeitfenster-Ticket besuchbar. Die Kunsthalle empfiehlt daher, sich vor dem Besuch ein Ticket im Internet zu bestellen. In diesem Jahr widmen auch die Alte Nationalgalerie Berlin und die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden dem romantischen Künstler eine thematisch eigenständige Schau.

