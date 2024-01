Hamburg (dpa/lno). Nikola Vasilj ist als Torhüter beim FC St. Pauli gesetzt. Jetzt hat der Fußball-Zweitligist den Vertrag mit dem 28-Jährigen verlängert.

Der FC St. Pauli hat den Vertrag mit Torhüter Nikola Vasilj frühzeitig verlängert. Das teilte der Tabellenführer der 2. Fußball-Bundesliga am Mittwoch mit. „Niko hat seinen Wert für unser Team von Beginn an unter Beweis gestellt und ist ein bedeutender Faktor in unserer mittlerweile sehr gefestigt agierenden Defensive“, wurde Sportchef Andreas Bornemann in der Pressemitteilung zitiert. Zur Vertragslaufzeit machte der Club keine Angaben.

Der 28 Jahre alte Torhüter war im Juli 2021 von Zorya Lugansk aus der Ukraine gekommen und stand in bislang 80 Pflichtspielen für die Hanseaten zwischen den Pfosten. „Unsere Spielweise ist auch für unsere Torhüter sehr herausfordernd“, sagte Trainer Fabian Hürzeler. „Niko hat das hervorragend angenommen und sich in der Zeit bei uns in allen Aspekten des modernen Torwartspiels verbessert.“

