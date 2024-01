Kiel (dpa/lno). Im Sommer zog es Defensivakteur Kirkeskov nach Polen. Jetzt kehrt er zurück an die Kieler Förde.

Holstein Kiel hat den Abwehrspieler Mikkel Kirkeskov erneut verpflichtet. Der dänische Linksverteidiger kehrt nach etwa einem halben Jahr in Polen zurück zum Aufstiegskandidaten der 2. Fußball-Bundesliga. Wie der Club am Mittwoch bekannt gab, erhält der 32-Jährige einen Vertrag bis Ende Juni. Sein Kontrakt beim polnischen Erstligisten Zaglebie Lubin war im Januar in beidseitigem Einverständnis aufgelöst worden. Seit August 2023 bestritt er dort neun Spiele. Zwischen Januar 2021 und vergangenem Sommer stand Kirkeskov bereits in Kiel unter Vertrag. In diesem Zeitraum war er in 50 Pflichtspielen im Einsatz.

© dpa-infocom, dpa:240124-99-735146/2 (dpa)