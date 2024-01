Hamburg (dpa/lno). In Hamburg-Ochsenwerder ist am Mittwochvormittag eine Leiche aus der Norderelbe geborgen worden. Der Polizei sei am Vormittag gemeldet worden, dass im Bereich des Grauerter Hauptdeichs eine leblose Person im Wasser treibe, sagte ein Sprecher. Als die Beamten eintrafen, sei der Leichnam bereits ans Ufer getrieben worden. Angaben zu Geschlecht, Alter und Todesumständen konnte der Sprecher zunächst nicht machen. Laut einem dpa-Fotografen handelt es sich um einen älteren Mann. Unklar war der Polizei zufolge auch, wie lange die Person bereits im Wasser trieb. Die Leiche sei zur weiteren Untersuchung ins Institut für Rechtsmedizin gebracht worden.

© dpa-infocom, dpa:240124-99-733117/3 (dpa)