Hamburg (dpa/lno). Der erste Tag des Lokführerstreiks hat für viele Autofahrer in Hamburg mit Staus begonnen. Die Verkehrslage sei lebhaft, der Bahnstreik deutlich spürbar, sagte ein Sprecher der Verkehrsleitzentrale am Mittwochmorgen. Auf der A7 staute sich der Verkehr in Richtung Süden zwischen Hamburg-Volkspark und Waltershof auf acht Kilometern. In Richtung Norden stockte der Verkehr zwischen Seevetal-Fleestedt und Hamburg-Hausbruch. Auf der A1 stauten sich die Fahrzeuge ab dem Dreieck Hamburg-Südost bis Billstedt. Die Sperrung der parallel verlaufenden Straße Unterer Landweg habe dazu geführt, dass viele Lastwagen auf die Autobahn ausweichen mussten, hieß es.

Auf der A7 Richtung Hannover war zeitweise eine Spur wegen eines liegengebliebenen Lastwagens blockiert. Auch im Süden Hamburgs auf der B73 und dem bei Pendlern aus Niedersachsen beliebten Ehestorfer Heuweg seien Autofahrer nur langsam vorangekommen, hieß es. Ein Wasserrohrbruch auf dem Nincoper Deich, der die A26-West mit Finkenwerder verbindet, habe den Verkehr ebenfalls beeinträchtigt.

Der Berufsverkehr am Nachmittag könnte durch einen Bauernprotest verlangsamt werden. Die Landwirte wollen mit rund 100 Traktoren von Niedersachsen über Harburg und die Brücke des 17. Juni in die Innenstadt fahren. Gegen 19.00 Uhr wollen sie nach Angaben der Polizei eine Kundgebung am Gänsemarkt abhalten.

