Hamburg. Auf der U-Bahn-Linie 1 in Hamburg ist es am Mittwoch zu einem Unfall wegen eines umgestürzten Baumes auf den Gleisen gekommen. Laut Informationen der Hamburger Hochbahn AG konnte die Bahn nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr über und durch den Baum. Zwischen den Haltestellen Großhansdorf und Ahrensburg West wurden nun Ersatzverkehrsbusse organisiert. Wie lange die Arbeiten an den Gleisen noch andauern sollen, ist zunächst unklar. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich fünf Fahrgäste in der Bahn. Verletzt wurde niemand.

Auf der U-Bahn-Linie 1 in Hamburg ist es am Mittwoch zu einem Unfall wegen eines umgestürzten Baumes auf den Gleisen gekommen. Laut Informationen der Hamburger Hochbahn AG konnte die Bahn nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr über und durch den Baum. Zwischen den Haltestellen Großhansdorf und Ahrensburg West wurden nun Ersatzverkehrsbusse organisiert. Wie lange die Arbeiten an den Gleisen noch andauern sollen, ist zunächst unklar. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich fünf Fahrgäste in der Bahn. Verletzt wurde niemand.

Als Sicherheitsmaßnahme hat die Hochbahn AG die Geschwindigkeit der U-Bahnen auf überirdischen Strecken von 80 Kilometern pro Stunde auf 40 Kilometer pro Stunde reduziert. Sollten mehr Bäume oder Äste durch den aktuellen Sturm auf die Gleise fallen, können die Bahnen besser anhalten, wie ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur (dpa) erklärte. Fahrgäste müssen sich den ganzen Tag über auf Verspätungen einstellen.

© dpa-infocom, dpa:240124-99-729436/2 (dpa)