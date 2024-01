Dagebüll. Wegen des angekündigten Sturms und Hochwasserstands gibt es am Mittwoch diverse Änderungen und Ausfälle bei den Fährverbindungen zwischen Dagebüll und den Inseln Amrum und Föhr. So fallen am Vormittag einige Fahrten zwischen den Inseln und dem Festland aus, wie den Internetseiten der Wyker Dampfschiffs-Reederei (W.D.R.) zu entnehmen ist. Konkret betroffen sind die Verbindungen um 9.30 Uhr und 12.05 Uhr von Amrum nach Föhr und Dagebüll, die Fähren um 10.50 Uhr, 12.10 Uhr und 13.20 Uhr von Föhr nach Dagebüll sowie die Verbindungen um 12.00 Uhr und 14.05 Uhr von Dagebüll nach Föhr.

Zudem ist eine Zusatzverbindung von Amrum nach Dagebüll über Föhr um 14.00 Uhr geplant. Bei anderen Fährverbindungen zwischen dem Festland und den Inseln verschiebt sich die Abfahrtzeit nach hinten.

