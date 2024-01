Kiel (dpa/lno). Im Mittelpunkt der ersten Landtagssitzung des laufenden Jahres in Schleswig-Holstein steht am Mittwoch der Haushalt für 2024. Für die nach einem Sturz verletzte Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) will Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) in der Debatte sprechen.

Schwarz-Grün will eine Haushaltslücke in Höhe von 900 Millionen Euro durch die Entnahme von Rücklagen, einen Notkredit und durch konjunkturell bedingte Schulden schließen. Zudem sollen alle Ministerien zusammen 100 Millionen Euro sparen. Im Sozialbereich sollen deshalb beispielsweise die Hortgruppen für Grundschüler von 20 auf 25 erhöht werden.

