Lübeck (dpa/lno). Der VfB Lübeck tritt durch ein Unentschieden gegen 1860 München auf der Stelle im Drittliga-Abstiegskampf. In der ersten Halbzeit sehen die Zuschauer wenig Highlights. Dann wird es doch turbulent.

Der VfB Lübeck hat durch ein spätes Ausgleichstor gegen den TSV 1860 München ein Unentschieden im Abstiegskampf der 3. Fußball-Liga erkämpft. Die Mannschaft von Trainer Florian Schnorrenberg erspielte am Dienstagabend ein 1:1 (0:0), wodurch die Hanseaten auf den 17. Tabellenplatz kletterten.

Vor 6183 Zuschauern im Stadion an der Lohmühle hatte Mansour Ouro-Tagba (79. Minute) 1860 in Führung gebracht, Mirko Boland (88.) gelang der Ausgleich. Der 36-Jährige prallte unmittelbar nach seinem Kopfball mit seinem Kopf an den Pfosten, konnte das Spielfeld jedoch wenig später selbst verlassen.

Lübeck startete zunächst mit Elan, versuchte immer wieder mit langen Bällen in die Offensive zu kommen. Wirklich gefährlich wurde es in der ersten Hälfte allerdings auf beiden Seiten nicht. Mit Beginn der zweiten Halbzeit besserte sich das Spiel. Münchens Marlon Frey (50. Minute) und Albion Vrenezi (51.) probierten es aus der Distanz, auf der Gegenseite scheiterte Mats Facklam (58.) nach einem Konter aus spitzem Winkel an 1860-Keeper Marco Hiller. In der Schlussphase schockte 1860 den VfB: Der eingewechselte Manfred Starke flankte auf Ouro-Tagba, der per Kopf traf. Lübeck blieb ruhig und antwortete kurz darauf durch Boland.

