Hamburg (dpa/lno). Das Hamburger Ohnsorg-Theater bekommt eine weibliche Doppelspitze: Anke Kell und Nora Schumacher werden von April an die neue künstlerische Leitung des Großen Hauses übernehmen, teilte das Theater am Dienstag mit. Sie folgen damit auf Murat Yeginer, der seit 2018 Oberspielleiter und Künstlerischer Leiter war und dem Theater auch in Zukunft als Regisseur erhalten bleiben wird.

Das Hamburger Ohnsorg-Theater bekommt eine weibliche Doppelspitze: Anke Kell und Nora Schumacher werden von April an die neue künstlerische Leitung des Großen Hauses übernehmen, teilte das Theater am Dienstag mit. Sie folgen damit auf Murat Yeginer, der seit 2018 Oberspielleiter und Künstlerischer Leiter war und dem Theater auch in Zukunft als Regisseur erhalten bleiben wird.

„Ich habe mich entschieden, die Künstlerische Leitung für das große Haus künftig als Team anzulegen, bestehend aus Nora Schumacher als Künstlerische Leiterin mit Schwerpunkt Regie und gleichberechtigt Anke Kell als Künstlerische Leiterin mit Schwerpunkt Dramaturgie“, sagte Intendant Michael Lang. „Beide Kolleginnen sind fachlich und menschlich exzellent geeignet für die Aufgaben der Künstlerischen Leitung, zudem der plattdeutschen Sprache sehr zugewandt.“

Er halte den Zeitpunkt für richtig, auf dieser Position einen Generationenwechsel vorzunehmen und die weibliche Handschrift bei Inszenierung, Stückauswahl und Besetzungsfragen weiter zu fördern.

Anke Kell war vormals am Altonaer Theater beschäftigt und arbeitet seit mehreren Jahren als Dramaturgin am Ohnsorg-Theater, zunächst für die Studiobühne und inzwischen auch für das Große Haus. Sie hat zudem mit Murat Yeginer den Autorenwettbewerb „Große Freiheit Schreiben“ ins Leben gerufen und weitere Sonderprojekte realisiert.

Nora Schumacher wurde 2018 mit einer eigenen Bühnenfassung von „Max und Moritz“ die erste Regiearbeit am Ohnsorg-Theater übertragen. Es folgten Inszenierungen wie „De Bank in'n Park“, „De leven Öllern“ und zuletzt „Eine Stunde Ruhe“. Als Regisseurin arbeitet sie auch an anderen Bühnen Norddeutschlands, aktuell am Hamburger Allee Theater.

© dpa-infocom, dpa:240123-99-721771/4 (dpa)