Hamburg (dpa/lno). In einem Friseursalon in Hamburg-Wilhelmsburg hat ein Polizeihund am Montag 850 Gramm Kokain aufgespürt. Der Inhaber des Geschäfts sei festgenommen worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. In der Wohnung des 48-Jährigen fanden die Beamten mit Unterstützung von Diensthund Zack, einem Deutschen Schäferhund, weitere 150 Gramm Kokain und 2800 Gramm Marihuana. Außerdem beschlagnahmte die Polizei dort mehr als 114.000 mutmaßliches sogenanntes Dealgeld. Gegen den Friseur sei ein Haftbefehl erlassen worden, hieß es.

In einem Friseursalon in Hamburg-Wilhelmsburg hat ein Polizeihund am Montag 850 Gramm Kokain aufgespürt. Der Inhaber des Geschäfts sei festgenommen worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. In der Wohnung des 48-Jährigen fanden die Beamten mit Unterstützung von Diensthund Zack, einem Deutschen Schäferhund, weitere 150 Gramm Kokain und 2800 Gramm Marihuana. Außerdem beschlagnahmte die Polizei dort mehr als 114.000 mutmaßliches sogenanntes Dealgeld. Gegen den Friseur sei ein Haftbefehl erlassen worden, hieß es.

© dpa-infocom, dpa:240123-99-721103/3 (dpa)