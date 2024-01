Hamburg (dpa/lno). Die erwartete Sturmflut ist am Dienstagnachmittag in Hamburg ausgeblieben. Trotzdem schwappte erneut Wasser auf den Fischmarkt und den Parkplatz an der Fischauktionshalle. „Alles ist sehr entspannt. Der Wind hat nachgelassen“, sagte eine Sprecherin vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH). Das Wasser am Pegelstand St. Pauli war gegen 14.00 Uhr auf rund 1,30 Meter über dem Mittleren Hochwasser gestiegen. Das BSH hatte zuvor vor einer Sturmflut gewarnt. Der kritische Pegelstand von 1,50 Meter wurde in St. Pauli jedoch nicht erreicht. Bereits in der Nacht zum Dienstag hatte es erneut ein Hochwasser gegeben.

Die erwartete Sturmflut ist am Dienstagnachmittag in Hamburg ausgeblieben. Trotzdem schwappte erneut Wasser auf den Fischmarkt und den Parkplatz an der Fischauktionshalle. „Alles ist sehr entspannt. Der Wind hat nachgelassen“, sagte eine Sprecherin vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH). Das Wasser am Pegelstand St. Pauli war gegen 14.00 Uhr auf rund 1,30 Meter über dem Mittleren Hochwasser gestiegen. Das BSH hatte zuvor vor einer Sturmflut gewarnt. Der kritische Pegelstand von 1,50 Meter wurde in St. Pauli jedoch nicht erreicht. Bereits in der Nacht zum Dienstag hatte es erneut ein Hochwasser gegeben.

© dpa-infocom, dpa:240123-99-720142/3 (dpa)