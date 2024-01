Hamburg (dpa/lno). Otto Stange überzeugt mit starken Leistungen im Nachwuchsbereich des Hamburger SV. Der Lohn: Vertragsverlängerung.

Der Hamburger SV hat den Vertrag mit Nachwuchstalent Otto Stange verlängert. Der 16 Jahre alte Angreifer bleibt dem Fußball-Zweitligisten langfristig erhalten, wie der Club am Dienstag mitteilte. Profifußball-Direktor Claus Costa lobte in der Mitteilung die „freche und unbekümmerte Art“ des Offensivspielers.

Im Sommer wäre Stanges Kontrakt ausgelaufen, zur neuen Vertragsdauer machte der Verein keine Angaben. Vor einer Woche hatte der HSV bereits den Vertrag mit U17-Weltmeister Bilal Yalcinkaya verlängert.

Stange, der in seiner Kindheit regelmäßig auf dem Skateboard stand, trainiert schon seit mehreren Wochen mit den Profis. Er reiste auch mit ins Trainingslager in Spanien und soll behutsam an das Profi-Leben herangeführt werden.

In der U17-Bundesliga Nord/Nordost erzielte der Jugendnationalspieler in 11 Ligapartien 13 Treffer. Stange war im Sommer 2022 vom Stadtteilverein Eimsbütteler TV zum HSV gewechselt.

© dpa-infocom, dpa:240123-99-717207/2 (dpa)