Heide (dpa/lno). War es die Suche nach Ersatzteilen oder pure Zerstörungswut? Unbekannte Täter haben am Wochenende auf dem Gelände eines Fahrzeughandels in Heide im Kreis Dithmarschen an einem der abgestellten Autos diverse Teile abmontiert, wie die Polizei am Dienstag berichtete. Darunter seien unter anderem zwei Türen und eine Stoßstange gewesen. Die Tat ereignete sich den Angaben zufolge zwischen Samstag, 13.00 Uhr, und Montag, 9.00 Uhr. Der Schaden belief sich nach ersten Erkenntnissen auf rund 9000 Euro. Hinweise auf den oder die Täter gab es nach Angaben der Polizei zunächst nicht. Deshalb suchen die Beamten jetzt nach Zeugen.

