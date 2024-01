Dithmarschen sucht Digitalpaten: Verbesserung der Teilhabe

Heide (dpa/lno). Der Kreis Dithmarschen sucht sogenannte Digitalpaten und -patinnen, die ehrenamtlich Menschen mit weniger digitaler Kompetenz unterstützten sollen. Das Projekt sei im Rahmen einer Digitalisierungsstrategie erarbeitet worden, welche die Daseinsvorsorge stärken soll, teilte der Kreis am Dienstag mit. Ziel sei es, Digitales für alle Bürgerinnen und Bürger zugänglich zu machen. Die Digitalpatinnen und -paten sollen demnach grundlegende Kompetenzen an Menschen vermitteln, die Schwierigkeiten haben, sich in der digitalen Welt zurecht zu finden. Sie können beispielsweise helfen, Apps auf dem Smartphone einzurichten und erklären grundlegende Einstellungen.

Der Kreis Dithmarschen hat 2020 den Zuschlag im Förderwettbewerb „Digitale Modelkommune“ des Landes erhalten und eine umfassende Digitalisierungsstrategie entworfen.

