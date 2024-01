Assistent getroffen: VfB Lübeck will Schneeballwurf klären

Lübeck (dpa/lno). Fußball-Drittligist VfB Lübeck bemüht sich nach der etwa zehnminütigen Unterbrechung beim 2:1-Erfolg gegen Waldhof Mannheim um die Aufklärung der Geschehnisse rund um den Schneeballwurf auf einen Schiedsrichterassistenten. Der Unparteiische Nico Fuchs bat die Teams nach dem Wurf aus dem Block D des Stadions an der Lohmühle am Samstag in die Kabine. Neben der Bewertung der Vorfälle durch den DFB versprach der Verein am Montag, das Videomaterial zu sichten, „um den Werfer möglicherweise identifizieren zu können“.

Zudem wolle der Club „diverse organisatorische und technische Abläufe auf den Prüfstand“ stellen, um derartige Situationen künftig zu verhindern. VfB-Sportvorstand Sebastian Harms hatte nach der Partie beim Schiedsrichtergespann um Entschuldigung gebeten.

Der VfB Lübeck hatte einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf der 3. Liga geschafft. Nach dem Sieg rückte der Aufsteiger wieder in die Nähe der Nichtabstiegsplätze vor. Lübeck steht mit 20 Punkten auf dem 18. Tabellenplatz und trifft am Dienstag (19.00 Uhr/Magenta Sport) daheim auf den TSV 1860 München.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg