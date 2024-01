Leblose Frau in Keller in Hamburg-Winterhude gefunden

Hamburg (dpa/lno). In einem Keller in einem Mehrfamilienhaus in Hamburg-Winterhude ist eine tote Frau gefunden worden. Ein Anwohner oder eine Anwohnerin hatte die leblose Person am frühen Nachmittag im Keller liegen sehen und die Polizei alarmiert, wie ein Polizeisprecher am Montag in Hamburg sagte. Die tote Frau habe äußerliche Verletzungen aufgewiesen. Derzeit könne weder Fremd- noch Eigenverschulden ausgeschlossen werden. „Die Ermittlungen gehen in beide Richtungen“, sagte der Sprecher weiter. Die Mordkommission werde deshalb gemeinsam mit den Todesermittlern in dem Fall unterwegs sein. Die Identität der Frau war zunächst unklar. Zuvor hatte die „Hamburger Morgenpost“ berichtet.

