Haftbefehl gegen mutmaßliche Metalldiebe

Marne (dpa/lno). Die Polizei hat in Marne im Kreis Dithmarschen drei mutmaßliche Buntmetalldiebe festgenommen. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Ein vierter Tatverdächtiger sei zudem im rund 45 Kilometer entfernten Dägeling im Kreis Steinburg festgenommen worden. Die Tatverdächtigen wurden nach ihrer Tat Mitte Januar dem Haftrichter vorgeführt, der gegen sie Haftbefehl erließ, wie es weiter hieß.

Die vier Männer sollen am 12. Januar auf einem Firmengelände Metalle in fünfstelligem Wert in zwei Fahrzeuge geladen haben und anschließend geflüchtet sein. Einer der mutmaßlichen Täter konnte in der Nähe festgenommen werden, die drei weiteren flüchteten zunächst. Sie wurden den Angaben zufolge am Nachmittag festgenommen.

