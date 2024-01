Kriminalität Trauerfeier ein Jahr nach der Messerattacke in Brokstedt

Brokstedt. Ein Jahr nach der Messerattacke mit zwei Toten und vier Verletzten in einem Regionalzug wird der Opfer der Tat am Donnerstag im schleswig-holsteinischen Brokstedt gedacht. Geplant sind nach Angaben des Brokstedter Bürgermeisters Clemens Preine eine Kranzniederlegung auf dem Bahnsteig sowie ein Gottesdienst in der örtlichen Kirche. Teilnehmen werden Ministerpräsident Daniel Günther, Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack und Justizministerin Kerstin von der Decken (alle CDU). Erwartet wird auch der Vater eines Todesopfers und ein Vertreter der Deutschen Bahn.

Wegen der Tat steht der Palästinenser Ibrahim A. in Itzehoe vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Mord vor. Er soll am 25. Januar 2023 in einem Zug von Kiel nach Hamburg bei Brokstedt Fahrgäste mit einem Messer angegriffen haben. Zwei junge Menschen starben, eine 17-Jährige und ihr zwei Jahre älterer Freund. Vier weitere Menschen - zwei Frauen und zwei Männer - erlitten erhebliche Verletzungen. Der Prozess wird nach bisheriger Planung bis ins Frühjahr dauern.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg