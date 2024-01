Kiel verpflichtet schwedischen Offensivspieler Bernhardsson

Kiel (dpa/lno). Holstein Kiel hat den schwedischen Offensivspieler Alexander Bernhardsson vom Erstliga-Club IF Elfsborg verpflichtet. Das gab der Aufstiegskandidat der 2. Fußball-Bundesliga am Montag bekannt. Der 25 Jahre alte Linksfuß unterschrieb in Kiel einen bis 2027 gültigen Vertrag und kann sowohl im Sturm als auch auf beiden Außenpositionen eingesetzt werden.

„Er ist schnell, dribbelstark und hat einen guten Abschluss. Wir sind überzeugt davon, dass Alexander uns helfen und vorne noch variabler machen wird“, sagte Sport-Geschäftsführer Uwe Stöver.

Im Januar 2023 hatte Bernhardsson sein Debüt in der schwedischen Nationalmannschaft gegeben. Die Kieler benötigten eine Verstärkung für die Offensive, weil die beiden Stürmer Fiete Arp und Benedikt Pichler aktuell verletzt sind.

