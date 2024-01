Bewaffneter Überfall auf Spielhalle: Polizei sucht Zeugen

Hamburg (dpa/lno). Ein bewaffneter und bislang unbekannter Mann hat in Hamburg-Hamm eine Spielhalle überfallen und Geld geraubt. Der Täter hatte die Halle in der Nacht zum Sonntag betreten, eine 21 Jahre alte Angestellte mit der Waffe bedroht und sie aufgefordert, Bargeld herauszugeben, wie die Polizei am Montag in Hamburg mitteilte. Sie übergab ihm den Angaben zufolge einen niedrigen dreistelligen Betrag. Anschließend sei der schwarz gekleidete Mann unerkannt geflüchtet. Bei dem Überfall wurde niemand verletzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

