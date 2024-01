Schutzstation: Naturschutzgebiet Wattenmeer war Meilenstein

Husum (dpa/lno). Die Ausweisung des nordfriesischen Wattenmeeres vor 50 Jahren als damals größtes Naturschutzgebiet Deutschlands ist nach Ansicht der Schutzstation Wattenmeer wegweisend für die spätere Gründung des Nationalparks gewesen. „Die damalige Entscheidung war ein Meilenstein, der einen großflächigen Schutz dieses Ökosystems ermöglichte und das Bewusstsein für seine Bedeutung in der Gesellschaft stärkte“, sagte Schutzstation-Geschäftsführer Björn Marten Philipps am Montag in Husum. Die Ausweisung als Naturschutzgebiet am 22. Januar 1974 sei ein bedeutender Zwischenschritt auf dem Weg zum Nationalpark.

1985 ging das Naturschutzgebiet zum großen Teil im Nationalpark Wattenmeer auf. „Heute ist dieser Nationalpark ein Beispiel für erfolgreichen Naturschutz und eine gelungene Koexistenz von Mensch und Natur“, teilte die Schutzstation mit. Seit 2009 ist das Wattenmeer darüber hinaus Unesco-Weltnaturerbe.

