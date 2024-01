Neue Museums-App: Auf den Spuren des verschwundenen Hamburgs

Hamburg (dpa/lno). Während der dreijährigen Schließzeit des Museums für Hamburgische Geschichte können die Besucher mit Hilfe einer App in die Geschichte der Hansestadt eintauchen. Dazu hat das Museum unter dem Titel „Auf der Spur der verschwundenen Stadt. Eine digitale Reise durch Raum und Zeit“ eine App mit 3D- und Augmented Reality-Technologie entwickelt, teilte das Museum mit. Die App heißt „MHG-Spolien“.

Als der Hamburger Architekt Fritz Schumacher von 1913 bis 1918 das Museum für Hamburgische Geschichte errichtete, verbaute er mehr als 300 historische Bauteile - sogenannte Spolien - von zerstörten und abgerissenen Gebäuden des 17. und 18. Jahrhunderts in die Fassaden und Wände des neuen Museumsgebäudes ein. Viele dieser Spolien wurden aus den Ruinen des Großen Hamburger Brands von 1842 geborgen.

Doch zu welchen Gebäuden gehörten die Portale und Figuren, welche Bedeutung hatten sie einst und was erzählen sie uns heute noch? In der App werden die historischen Objekte digital mit ihren ursprünglichen Bauwerken zusammengeführt und erlebbar gemacht. Auf diese Weise können die historischen Baufragmente nun erstmals in ihrem früheren Kontext erfahren werden - und das ohne das Museum zu betreten.

In einer Entdeckungstour bietet die App virtuelle 3D-Modelle der historischen Bauteile, bei einem Spaziergang können die Nutzerinnen und Nutzer mit einem digitalen Stadtplan auf Spurensuche zu 40 Orten zerstörter Gebäude gehen, zu denen die Portale, Ornamente und Steinfiguren einst gehörten.

