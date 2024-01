40-Jähriger fährt ohne Ticket und wird festgenommen

Hamburg (dpa/lno). Ein 40-Jähriger ist beim Schwarzfahren erwischt und daraufhin in Hamburg festgenommen worden. Eine Überprüfung der Personalien am Samstagabend ergab die Ausschreibung des Mannes zur Festnahme, wie die Polizei mitteilte. Der 40-Jährige war in der Vergangenheit bereits zweimal wegen Diebstahls verurteilt worden, hatte die Geldstrafen allerdings nicht beglichen.

Ein bei dem 40-Jährigen durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 3,03 Promille. Der Mann wurde anschließend einer Haftanstalt zugeführt. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Erschleichens von Leistungen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg