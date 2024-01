Auto prallt auf Raststätte gegen Lastwagen

Feuerwehrleute stehen an einem ausgebrannten Lastwagen.In Hamburg-Harburg ist es am Samstagmorgen zu einem tödlichen Verkehrsunfall an der Bundesautobahn 7 gekommen, bei dem ein Mensch gestorben ist.

Hamburg (dpa/lno). Auf einer Raststätte an der A7 im Süden Hamburgs ist am Samstag ein Autofahrer gegen einen Lastwagen geprallt und ums Leben gekommen. Das Auto wurde unter dem Sattelzug eingeklemmt und geriet in Brand, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer griff auf den Lastwagen über.

Der Sattelzug hatte nach Angaben der Feuerwehr Plastikteile geladen und parkte auf der Westseite der Raststätte Harburger Berge. Als die Retter eintrafen, hätten beide Fahrzeuge in Vollbrand gestanden, hieß es. Das Auto habe bis zum Heck unter dem Auflieger des Sattelzugs geklemmt. Die Feuerwehr habe sofort mit dem Löschen begonnen, doch eine Rettung des Fahrers sei nicht mehr möglich gewesen.

Der Fahrer des Sattelzugs konnte sich selbst aus der Fahrerkabine retten und erlitt einen Schock. Rettungskräfte brachten den 62-Jährigen in ein Krankenhaus. Notfallseelsorger kümmerten sich um den Fahrer und Augenzeugen an der Einsatzstelle. Die Leiche des Autofahrers wurde in das Institut für Rechtsmedizin gebracht. Zur Identität des Mannes oder der Frau konnte die Polizei auch am Sonntag keine Angaben machen.

Der Unfallwagen brannte vollständig aus, der Laster wurde stark beschädigt. Mit Hilfe eines Krans und weiterer Technik trennte die Feuerwehr den Auflieger von dem Pkw. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Unfallursache auf. Der betroffene Autobahnabschnitt in Höhe der Raststätte war vorübergehend vollständig gesperrt.

