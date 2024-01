Geraerts nach Niederlage gegen HSV: Verdienen 0:2 nicht

Gelsenkirchen. Drei Aluminiumtreffer, deutlich mehr Torschüsse als der Gegner, doch am Ende hieß der Sieger Hamburger SV: Schalkes Trainer Karel Geraerts hat nach dem 0:2 seiner Mannschaft im Zweitliga-Topspiel gegen den Tabellendritten auch mit dem Pech gehadert. „Wir verdienen es nicht, heute 0:2 zu verlieren. Aber das ist die Realität im Fußball“, sagte der 42-Jährige. „Hamburg hatte das Momentum. Wenn sie die Chance hatten, haben sie getroffen“, stellte er fest. Immanuel Pherai in der 22. Minute und Laszlo Benes (35.) hatten am Samstagabend die Tore für die Gäste erzielt.

HSV-Coach Tim Walter lobte nach seinem 100. Spiel als Hamburger Trainer die Einsatzbereitschaft seines Teams. Er sprach von einem „sehr aufopferungsvollen“ Auftritt. „Von daher bin ich mit meiner Mannschaft sehr zufrieden“, sagte er. „Die komplette Mannschaft im Verbund hat wirklich sehr gut verteidigt.“

