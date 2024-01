Nach Unterbrechung: VfB Lübeck dreht Spiel dank Velasco

Lübeck (dpa/lno). Der eingewechselte Robin Velasco hat Florian Schnorrenberg eine erfolgreiche Premiere als Trainer des Fußball-Drittligisten VfB Lübeck beschert. Der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler traf am Samstag beim 2:1 (0:0) gegen den SV Waldhof Mannheim in der 85. und 87. Minute und drehte damit die Partie. Die Gäste waren durch Marcel Seegert (52.) in Führung gegangen.

Für die Lübecker war es der zweite Sieg nacheinander und zudem ein wichtiger gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf. Die Schleswig-Holsteiner sind weiter Tabellen-18., haben den Anschluss an die Nicht-Abstiegsränge aber geschafft. Trainer Schnorrenberg hatte die Mannschaft Ende Dezember übernommen.

Die Partie wurde in der 70. Minute von Schiedsrichter Nico Fuchs (Bergisch Gladbach) unterbrochen. Zuvor hatten VfB-Fans Schneebälle geworfen und sollen dabei einen der Schiedsrichter-Assistenten getroffen haben. Fuchs forderte die Mannschaften auf, das Spielfeld zu verlassen. Nach elf Minuten wurde das Spiel fortgesetzt.

