Westermann über HSV-Trainer: „Hätte gern unter ihm gespielt“

Hamburg (dpa/lno). Nach seiner viertägigen Hospitanz bei seinem ehemaligen Verein und Zweitligisten Hamburger SV hat der frühere Fußball-Nationalspieler Heiko Westermann HSV-Trainer Tim Walter gelobt. „Seine Ansprachen und das Training haben mir gefallen. Walter hat einen richtig guten Zugang zur Mannschaft“, sagte der 40-Jährige am Samstag im Interview mit sport1.de.

Walter finde oft die richtigen Worte. Er werde auch mal laut, wenn ihm etwas nicht passt, „dennoch hatte ich immer das Gefühl, dass es zum richtigen Zeitpunkt war“, sagte der frühere Verteidiger über den 48 Jahre alten Trainer. „Man merkt, dass er der Chef auf dem Platz ist, das strahlt er auch aus. Er ist mit 100 Prozent Leidenschaft bei der Sache.“

Westermann verteidigte Walter auch vor Kritik an dessen Spielidee. „Es heißt ja immer: Der HSV spielt zu viel Risiko und kassiert deshalb so viele Gegentore“, sagte er. „Das sehe ich aber nicht so. Es ist eher eine individuelle Geschichte.“ Er hätte gern unter Walter gespielt, meinte Westermann.

Am Samstagabend treffen in der 2. Bundesliga seine früheren Vereine Schalke 04 und HSV aufeinander. Die Schalker haben sich nach einem schwachen Saisonstart stabilisiert, müssen aber weiter Richtung Abstiegszone schauen. Die Hamburger versuchen erneut, in die Bundesliga zurückzukehren. „Der HSV spielt im sechsten Jahr in der 2. Liga und muss langsam mal aufsteigen“, sagte Westermann.

Der heutige Co-Trainer der deutschen U19-Nationalmannschaft spielte von 2010 bis 2015 in Hamburg, zuvor war er von 2007 an drei Jahre auf Schalke. 2018 hatte Westermann seine Karriere bei Austria Wien beendet.

