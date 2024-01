59-jähriger Mann nach Glätteunfall schwer verletzt

Lauenburg (dpa/lno). Bei einem Glätteunfall auf der Landesstraße 200 zwischen Lauenburg und Büchen ist am Freitagabend ein 59-jähriger Mann schwer verletzt worden. Laut Polizeiangaben von Samstag verlor der Mann bei Straßenglätte die Kontrolle über sein Auto. Der Wagen kam von der Fahrbahn ab und landete in einem Graben. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten mit einem Hubschrauber in eine Klinik. Die Höhe des Sachschadens war zunächst unklar.

