19-Jähriger verliert Kontrolle über Auto: Schwer verletzt

Bad Oldesloe (dpa/lno). Ein 19-jähriger Autofahrer ist am Freitagabend in Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) bei einem Autounfall schwer verletzt worden. Zuvor verlor der junge Mann laut Polizeiangaben von Samstag aus zunächst unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Anschließend geriet er in den Gegenverkehr und stieß dort frontal mit einem Lastkraftwagen zusammen.

Rettungskräfte brachten den jungen Mann nach einer Versorgung an der Unfallstelle in ein Krankenhaus. Der Lastkraftwagenfahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache und der Höhe des Sachschadens dauern an.

