Nordfriesland Zwei Verletzte bei Autounfall in Risum-Lindholm

Risum-Lindholm (dpa/lno). Bei einem Verkehrsunfall sind am Freitag in Risum-Lindholm (Kreis Nordfriesland) zwei Männer verletzt worden - einer davon lebensgefährlich. Laut Polizeiangaben von Samstag war die Unfallursache zunächst unklar. Die Ermittlungen zum Ablauf und weiteren Details dauern an. Im Rahmen der Unfallaufnahme war der betroffene Bereich der Landesstraße 10 vorübergehend gesperrt.

