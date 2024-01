St. Pauli vor Rückrundenstart: „Nicht die Gejagten“

Hamburg (dpa/lno). Der FC St. Pauli startet in die Rückrunde der 2. Fußball-Bundesliga. Die in dieser Saison noch ungeschlagenen Hamburger empfangen am Samstag (13.00 Uhr/Sky) den 1. FC Kaiserslautern. Der Kiezclub geht vom zweiten Platz hinter Holstein Kiel und damit von einem Aufstiegsrang in die zweite Saisonhälfte. Die Situation erinnert an die von vor zwei Jahren. Damals lag der FC St. Pauli nach der Hinrunde sogar an der Spitze, verspielte dann in der Rückserie alle Aufstiegschancen. „Damals waren wir Erster, jetzt sind wir Zweiter. Das heißt, wir sind nicht die Gejagten, sondern wir müssen jagen“, sagte Trainer Fabian Hürzeler. Vor zwei Jahren erlebte er die Saison noch als Assistent des damaligen Cheftrainers Timo Schultz.

