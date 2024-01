Medien: Eine Straße für HSV-Legende Uwe Seeler

Hamburg. Zwei Jahre nach dem Tod von Uwe Seeler soll laut einem Bericht des „Hamburger Abendblatt“ eine Straße am Volksparkstadion nach der HSV-Ikone benannt werden. Der größte Fußball-Star in der Geschichte des Hamburger SV war am 21. Juli 2022 im Alter von 85 Jahren gestorben.

Nach Angaben des „Abendblatt“ vom Freitag will die Senatskommission schon bald beschließen, die Sylvesterallee am Volksparkstadion in Uwe-Seeler-Allee umzubenennen. Bei einem Festakt am 19. Juli soll die Umbenennung vollzogen werden. Damit erfährt der Hamburger Ehrenbürger posthum eine weitere Würdigung durch seine Heimatstadt.

Im Volksparkstadion bestreitet der Zweitligist Hamburger SV seine Zweitliga-Spiele. Auch die Geschäftsstelle hat dort ihren Sitz. Seeler gewann mit dem HSV 1960 die deutsche Meisterschaft und 1963 den DFB-Pokal. Mit der Nationalmannschaft wurde der DFB-Ehrenspielführer und Mittelstürmer WM-Zweiter 1966 und -Dritter 1970.

