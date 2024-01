Polizei beschlagnahmt 84 Kilo Marihuana: Drei Festnahmen

Hamburg (dpa/lno). Beim Verladen von Umzugskartons hat die Hamburger Polizei am Donnerstag drei mutmaßliche Drogendealer erwischt. Die Beamten nahmen einen 39-jährigen Autofahrer und zwei weitere Männer im Alter von 29 und 31 Jahren auf St. Pauli fest, wie ein Polizeisprecher am Freitag mitteilte. Es seien rund 84 Kilogramm Marihuana sichergestellt worden.

In zwei Kartons, die aus einem Transporter in einen Kleinwagen umgeladen worden seien, entdeckten die Ermittler 10 Kilo der Droge. In dem Transporter selbst fanden sich Kartons mit 60 Kilo Marihuana. Weitere 14 Kilo seien in der Wohnung des 29-Jährigen im Stadtteil Borgfelde beschlagnahmt worden. In der Wohnung des 39-Jährigen in Wandsbek stieß die Polizei auf mehr als 47.000 Euro mutmaßliches Dealgeld, eine hochwertige Uhr, Waffen sowie zwei teure Taschen.

