Handwerker protestieren mit etwa 350 Fahrzeugen in Flensburg

Flensburg (dpa/lno). Handwerker haben sich am Freitag in und um Flensburg mit etwa 350 Fahrzeugen zu einer Protestaktion versammelt. Zwischenzeitlich habe die im Gewerbegebiet in Schuby gestartete Kolonne eine Länge von vier Kilometern, wie ein Polizeisprecher sagte. Dabei sei es zu den üblichen Verkehrsbeeinträchtigungen gekommen.

Die Branche wollte mit der Protestaktion auf ihre wirtschaftliche Lage aufmerksam machen, teilte der Kreis Schleswig-Flensburg im Vorfeld mit. Auch Gastronomen und Spediteure schlossen sich an.

Am Freitagmittag war die erste Kolonne in Schuby gestartet und in Richtung Flensburg unterwegs. Eine zweite Kolonne aus Handewitt schließe sich dann später dem Korso an. Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer müssten sich nach Angaben des Kreises auf Verkehrsbeeinträchtigungen einstellen und sollten die Demonstrationen weitläufig umfahren.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg