Dutzende Male ohne Ticket: Schwarzfahrer festgenommen

Die Bundespolizei hat in Neumünster einen Schwarzfahrer festgenommen.

Neumünster (dpa/lno). Ein 35 Jahre alter Mann ist von der Bundespolizei festgenommen worden, weil er dutzende Male ohne ein gültiges Ticket beim Zugfahren erwischt worden ist. Ein Zugbegleiter hatte die Beamten alarmiert und angegeben, dass ein Fahrgast ohne eine Fahrkarte unterwegs sei. Die Beamten nahmen den Mann daraufhin beim Ausstieg in Neumünster am Donnerstagabend im Empfang.

Bei der Kontrolle der Personalien des Mannes stellte sich heraus, dass er wegen des Erschleichens von Leistungen von der Staatsanwaltschaft gesucht wurde. Demnach wurde er bereits 31 Mal dabei erwischt, wie er ohne eine gültige Fahrkarte in einem Zug gefahren ist. Der 35-Jährige kam in eine Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen dauerten an.

