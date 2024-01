Baustellen auf Marschbahn: Madsen bittet Pendler um Geduld

Westerland (dpa/lno). Wegen zahlreicher Baustellen im Zuge der Modernisierung und Elektrifizierung der Marschbahn müssen sich Pendler in Geduld üben. Die Strecke zwischen Niebüll und Westerland auf Sylt sei besonders von den Baumaßnahmen betroffen, sagte Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen am Freitag.

„Ein Großteil der Marschbahn-Probleme samt schlechter Pünktlichkeitswerte von zuletzt unter 70 Prozent sind auf die jahrzehntelange Vernachlässigung der Strecke zurückzuführen“, sagte Madsen. Daher sei es gut, dass seit längerer Zeit saniert und ausgebaut werde. Dennoch schränke dies den Bahnverkehr zunächst ein.

Derzeit befinde sich der zweigleisige Ausbau der Abschnitte zwischen Niebüll und Klanxbüll auf dem Festland sowie zwischen Morsum und Tinnum auf Sylt in Vorplanung. Das Land hatte laut Minister bereits drei Millionen Euro für den acht Kilometer langen Streckenabschnitt gezahlt.

Zudem werde die Elektrifizierung der Marschbahnstrecke den Verkehr an der Westküste stabiler machen. Ziel sei es, Anfang der 30er Jahre klimaneutral auf der Strecke unterwegs zu sein. Madsen betonte: „Im März soll das neue elektronische Stellwerk in Westerland in Betrieb gehen und die Stabilität und Zuverlässigkeit des Bahnbetriebs auf der Marschbahn erhöhen.“

Der Deutschen Bahn zufolge fahren daher im März für drei Tage weder Auto- noch Personenzüge zwischen dem Festland und Sylt. Busse sollen auf der Insel die Regionalzüge zwischen Morsum und Westerland ersetzen. Autos, Lastwagen oder andere Fahrzeuge, die auf die Insel müssen, können Fähren nutzen.

Zwischen 2018 und 2022 seien bereits rund 140 Millionen Euro in die Erneuerung der Gleisanlagen auf der Strecke zwischen Elmshorn und Sylt geflossen, erklärte DB-Regio-Regionalleiter Torsten Reh. Dabei seien 200 Kilometer Gleise und 33 Weichen erneuert und für weitere 20 Millionen Euro Bahnübergänge, Brücken sowie Leit- und Sicherungstechnik modernisiert worden.

