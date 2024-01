500.000 Euro Schaden und ein Leichtverletzter bei Feuer

Heide (dpa/lno). Bei einem Dachstuhlbrand in Heide im Kreis Dithmarschen ist am Freitag ein Mensch leicht verletzt worden. Der 37 Jahre alte Hausbewohner sei mit einer leichten Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit.

Das Feuer war den Angaben zufolge gegen 4.00 Uhr ausgebrochen und hatte sich auch auf die Wohnbereiche angrenzender Häuser ausgedehnt. Nach Angaben der Polizei mussten rund 30 Personen in Sicherheit gebracht werden.

Die Höhe des Sachschadens werde auf mindestens 500.000 Euro geschätzt. Die Ursache des Brandes war zunächst unklar; die Ermittler schließen Brandstiftung nicht aus.

