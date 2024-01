Länderfinanzausgleich: Hamburg leistet erneut Rekordzahlung

Hamburg (dpa/lno). Hamburg hat für das vergangene Jahr mit 934 Millionen Euro so viel in den Länderfinanzausgleich zu zahlen wie noch nie. Bezogen auf die Einwohnerzahl seien das 492 Euro für jede Hamburgerin und jeden Hamburger, teilte Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) am Freitag mit. Grundlage sei die vorläufige Abrechnung des Bundesfinanzministeriums für 2023.

„Der erneut sehr hohe Beitrag im Länderfinanzausgleich ist Zeichen der finanziellen Stärke unserer Stadt - zweifellos auch in 2023 beeinflusst von steuerlichen Einmaleffekten“, sagte Dressel. Im bisherigen Rekordjahr 2022 musste Hamburg 814 Millionen oder 434 Euro je Einwohner zahlen. In den kommenden Jahren dürfte der Beitrag der Hansestadt aufgrund der Steuerprognosen aber sinken.

Hamburg sei und bleibe solidarisch im Länderverbund, „unabhängig davon, ob wir gerade Nehmer- oder Geberland sind“, sagte Dressel. „In diesen bewegten Zeiten sind Verlässlichkeit und Solidarität unter den Ländern von besonderer Bedeutung - auch und gerade gegenüber der Bundesebene.“

Kritisch äußerte er sich erneut gegenüber Plänen Bayerns, das auf dem Klageweg eine Neuregelung des Länderfinanzausgleichs erzwingen will. „Vor diesem Hintergrund sollte der Freistaat Bayern seine - vor der Landtagswahl gestartete - Klage gegen den von ihm selbst mit beschlossenen Länderfinanzausgleich zurücknehmen“, forderte Dressel. Bayern war 2022 mit fast 9,9 Milliarden Euro das größte Geberland.

