Cellistin Kobekina erhält Leonard Bernstein Award 2024

Lübeck. Die russische Cellistin Anastasia Kobekina wird mit dem Leonard Bernstein Award 2024 ausgezeichnet. Das teilte das Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF) am Freitag in Lübeck mit. Die 29-Jährige gelte als eine der vielversprechendsten Cellistinnen ihrer Generation, hieß es zur Begründung. Sie breche voller Lust mit Hörgewohnheiten, gewähre mit ihrem Spiel dem Publikum tiefe Einblicke in ihre Gefühlswelt und wolle ihre Zuhörer für die klassische Musik begeistern. Das Preisträgerkonzert ist am 12. Juli in der Lübecker Kulturwerft Gollan.

„Kobekina verbindet technisches Können mit Herzenswärme“, sagte Jurymitglied und SHMF-Intendant Christian Kuhnt. „Überzeugt hat uns nicht zuletzt die spielerische Leichtigkeit, mit der sie sich durch verschiedene Stilepochen bewegt.“

Der mit 10.000 Euro ausgestattete Preis wird von der Sparkassen-Finanzgruppe gestiftet und seit 2002 an hervorragende Nachwuchskünstler vergeben. Bisherige Preisträger waren nach Angaben des SHMF unter anderen Pianist Lang Lang, Schlagzeuger Martin Grubinger, Dirigent Krzystof Urbánski und zuletzt Schlagzeugerin Vivi Vassileva.

