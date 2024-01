47-Jährige stirbt nach Unfall, Achtjähriger schwer verletzt

Schlichting (dpa/lno). Nach einem Verkehrsunfall in Schlichting (Landkreis Dithmarschen) ist eine 47-jährige Frau gestorben. Der achtjährige Sohn der Frau wurde schwer, zwei weitere Frauen leicht verletzt, wie ein Polizeisprecher am Donnerstagabend sagte. Nach ersten Erkenntnissen soll die Frau auf einer Landstraße bei Schlichting unterwegs gewesen sein, als ihr Auto mutmaßlich durch Glätte ins Schleudern geriet. Das Auto prallte gegen einen entgegenkommenden Pkw, in dem zwei Frau saßen. Die 47-Jährige und ihr Sohn seien selbst nicht mehr aus dem Auto gekommen und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht, wo die Frau am Abend starb.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg