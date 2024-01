Trauerfeier für Günther Fielmann im Plöner Schloss

Plön. Zu einer Trauerfeier für den schleswig-holsteinischen Ehrenbürger Günther Fielmann werden am Freitag (12.00 Uhr) mehrere Hundert Gäste im Plöner Schloss erwartet. Fielmann war der Gründer der gleichnamigen Optikerkette. Er starb nach Unternehmensangaben am 3. Januar im Alter von 84 Jahren in seinem Wohnort Lütjensee (Kreis Stormarn). Zu den Ehrengästen zählen Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther und Landtagspräsidentin Kristina Herbst (beide CDU).

Neben einem Vertreter des Fielmann-Vorstands will auch Regierungschef Günther sprechen. Unter den Ehrengästen werden außer Familienangehörigen, Freunden und Wegbegleitern auch Vertreter aus Wirtschaft, Politik, Kirche, Wissenschaft und Kultur erwartet. Auf der Gästeliste stehen nach Angaben des Unternehmens rund 250 langjährige Mitarbeiter, die besonders eng mit dem Gründer zusammengearbeitet haben.

In einem großen beheizten Zelt vor dem Schloss können interessierte Bürger eine Übertragung der Trauerfeier aus dem Rittersaal verfolgen. Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) hat für Freitag Halbmastbeflaggung der Dienstgebäude aller Behörden und Dienststellen in Schleswig-Holstein angeordnet.

