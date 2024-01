Autobahn 7 wird bei Bordesholm für Brückenabriss gesperrt

Bordesholm (dpa/lno). Für den Abriss einer 54 Jahre alten Autobahnbrücke wird die A7 am Freitagabend (20.00 Uhr) bei Bordeshom bis Montagmorgen in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Betroffen ist der Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Warder und dem Autobahndreieck Bordeshom, wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte. Voraussichtlich am Montag gegen 5.00 Uhr soll das Teilstück nach dann etwa 57 Stunden wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Für die Arbeiten wird neben der A7 auch die Landesstraße 49 gesperrt, die die Autobahn kreuzt. In Richtung Norden und Süden müssen Fahrzeuge am Wochenende deshalb die Autobahnen 210 und 215 nutzen. Die Autobahn GmbH appellierte an Ortskundige, wegen des zu erwartenden hohen Verkehrsaufkommens auf den Umleitungsstrecken alternative Routen zu nutzen. Bis 2025 soll eine neue Brücke gebaut werden. Bis dahin soll der Verkehr weiter über eine Behelfsbrücke rollen.

