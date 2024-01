Handwerker wollen in Flensburg mit Fahrzeugen demonstrieren

Flensburg (dpa/lno). Handwerker planen für Freitag in und um Flensburg eine Protestaktion mit mehreren Tausend Fahrzeugen. Die Branche möchte damit auf ihre wirtschaftliche Lage aufmerksam machen, sagte eine Sprecherin des Kreises Schleswig-Flensburg. Demnach schließen sich auch Gastronomen und Spediteure den Demonstrationen an.

Gegen Mittag starte eine erste Kolonne im Gewerbegebiet in Schuby und fahre über die Landstraße 317 in Richtung Flensburg. Eine zweite Kolonne fahre in Handewitt los und schließe sich dann dem anderen Korso an. Entlang der Routen komme es bis zum späten Nachmittag zu starken Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Stadt Flensburg bittet Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, sich auf die Beeinträchtigungen einzustellen und Fahrten in und um das Stadtzentrum zu meiden oder die Demonstration weitläufig zu umfahren.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg